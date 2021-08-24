Türkiye'ye yönelik "mülteci merkezi" spekülasyonu son buldu

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın kaleme aldığı bir makaleyle başlayan Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağına yönelik tartışmalar, Türk ve İngiliz yetkililerin açıklamalarıyla son buldu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın kaleme aldığı bir makaleyle başlayan Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağına yönelik tartışmalar, Türk ve İngiliz yetkililerin açıklamalarıyla son buldu. Başta BBC Türkçe, Guardian olmak üzere bazı yabancı basın kuruluşları yaptıkları haberi silmek veya düzeltmek zorunda kaldı. İngiliz Bakan Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon." açıklaması yaparken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise söz konusu haberi paylaşan muhalefet temsilcilerini özür dilemeye davet etti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili yazdığı makalede Türkiye'nin adı geçmemesine rağmen BBC Türkçe, Guardian'ın da aralarında bulunduğu yayın kuruluşları, Türkiye'de mülteciler için merkezler kurulacağına dair haberler yayınladı. Türkiye'de bazı muhalefet temsilcileri de bu haberler üzerinden hükümete eleştiride bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak haberdeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. İletişim Başkanlığının da girişimleri sonucu BBC Türkçe, söz konusu habere ilişkin sosyal medya paylaşımını sildi, "atıf hatası yaptıklarını" belirterek özür diledi. Guardian ise haberi düzelterek yeniden okuyucularıyla paylaştı.

-Altun, muhalefet temsilcilerini özür dilemeye davet etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları, biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler. Bu iyi, fakat bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenlere ne olacak? Yapmayın. Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır. Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yalan üzerine, karalama, iftira, itham üzerine siyaset yapılmaz. Siyaset hizmetle yapılır, planla yapılır, projeyle yapılır." ifadesini paylaşarak muhalefete de bu yönde davranması önerisinde bulundu.

Wallace: "Haberin hiçbir temeli yok"

İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerle ilgili bir yalanlama da İngiliz Savunma Bakanı Wallace'dan geldi. Wallace, Times gazetesinde yer alan "Türkiye'nin tepkisi nedeniyle İngiltere'nin Taliban'dan kaçan Afganlar için bölgesel merkezler kurma planlarından vazgeçtiği, mültecileri komşu ülkelerden getireceği" şeklindeki haberine Twitter üzerinden cevap verdi.

İngiltere'nin plandan vazgeçmediğini kaydeden Wallace, "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz