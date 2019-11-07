Türkiye'ye yönelik kara propagandayla mücadelede AA'nın çalışmalarına ajanslardan ilgi

07.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:56

Güney Kore'de düzenlenen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 17. Genel Kurul Toplantısı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın AA fotoğraflarını kullanarak yapmaya çalıştığı dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerine karşı AA'nın özverili çalışmalarıyla nasıl başarısızlığa uğratıldığı anlatıldı.

Güney Kore Haber Ajansının (YONHAP) ev sahipliğinde, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen OANA 17. Genel Kurul Toplantısı'na 35 ülkeden 44 OANA üyesi haber ajansı katılıyor.

Genel Kurulda, Dünya Haber Ajansları Kongresi (NAWC), Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) ile Afrika Basın Ajansları Atlantik Federasyonu (FAAPA) da gözlemci olarak yer alıyor.

Toplantıda, AA'yı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Salih Demirkan ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya temsil ediyor.

Terör örgütüne karşı AA'nın özverili çalışmaları

Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, toplantı kapsamında sunulan "Ülke Raporları" bölümünde, yalan haberle mücadele kapsamında AA'nın çalışmalarını anlattı.

Özkaya, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK'nın AA fotoğraflarını kullanarak yapmaya çalıştığı dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerinin, AA'nın özel ve özverili çalışmalarıyla nasıl başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.

YONHAP teslim alıyor

Genel Kurulda, OANA Dönem Başkanlığı Azerbaycan Resmi Haber Ajansından (AZERTAC) 3 yıllığına YONHAP'a geçecek ve 2019-2022 dönemi OANA Yönetim Kurulu ile 2022-2025 OANA Dönem Başkanı seçilecek.

Kurul kapsamında uluslararası medya ve akademi dünyasından temsilcilerin çeşitli sunumlar yapacağı "Gazetecilik için Yeni Zorluklar: Teknolojik İnovasyon ve Güven Sorunları" ana başlıklı bir konferans da düzenlenecek.

Genel Kurul toplantısı 3 gün sürecek.

Lens Gerçeği Söyler

Ev sahibi YONHAP'ın OANA Genel Kurulu kapsamında düzenlediği "Lens Gerçeği Söyler" başlıklı fotoğraf sergisinde, 44 OANA üyesi haber ajansının haber, kültür, günlük yaşam ve manzara kategorilerinde gönderdikleri fotoğraflar arasından oluşturulan seçki, Güney Koreli sanatseverlerle buluştu.

Merkezine insanı ve ortak insani duyguları alan AA fotoğrafları, seçkide en fazla tercih edilenlerden oldu.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

Anadolu Ajansı, OANA'ya 1978'de katıldı.

Kaynak: AA