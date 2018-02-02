- Pentagon'dan Kilis'e roket saldırısına kınama

Basın Toplantısından görüntüler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White'ın açıklamaları

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize'ın açıklamaları - ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Kogeneral Kenneth McKenize:

"(PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e roket saldırısı) Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz"

WASHINGTON (AA) – ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenize, PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis'e roket saldırısına ilişkin bir soruya, "Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Korgeneral McKenize, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin YPG'nin Afrin'den Türkiye'nin Kilis iline yönelik roket saldırılarında birçok sivilin öldüğü onlarca sivilin de yaralandığını hatırlatması üzerine Korgeneral McKenzie şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz. Bu spesifik saldırı ile ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbetteki kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini minimize etmek üzere Türkiye ile çalışıyoruz."

-"Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak"

AA muhabirinin PYD/PKK'nın paravanı SDG'ya verilen ağır silahların toplatılacağının söylendiğini hatırlatarak "Bu silahların toplama işlemi başladı mı bu konuda ne aşamadasınız?" sorusuna ise McKenize "Bu silahlar DEAŞ ile operasyon bittiğinde toplanacak - ki biliyorsunuz DEAŞ'a karşı operasyonlar Fırat Vadisinde devam ediyor- bu ekipmanlar orada SDG tarafından iyi amaçlarla kullanılıyor" şeklinde konuştu.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye ağır silah ve ekipmanları Rakka operasyonu kapsamında verdiğini, bu operasyonu tamamlandıktan sonra ağır silahların ve ABD personeli tarafından kullanılan ağır ekipmanların toplatılacağını açıklamıştı.