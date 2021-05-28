Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay/Narlıca'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi... Erdoğan: 'Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını...
Son dakika haberi... Erdoğan: "Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını...
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Demet Evgar Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Fatih Terim Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i DEAŞ'lı 8 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 18:39:12. #1.14#

title