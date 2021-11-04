Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye... - Haberler
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye yönelik İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye...

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye...

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren şebekeye...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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