MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ Ypg terör örgütü üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri