MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ Ypg terör örgütü üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.
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