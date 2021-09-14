MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı - Haberler
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MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ Ypg terör örgütü üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.


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Haber: MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si PKK'lı 6 kişi yakalandı - Haberler
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