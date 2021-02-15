Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi

15.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:36
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ mensubu terörist olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ'lı bir terörist olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Osman Kavala Bülent Turan Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Osman Özköylü
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 3 kişiden birinin mavi bültenle aranan DEAŞ'lı olduğu belirlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:36:31. #1.14#
title