Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist yakalandı
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist yakalandı

20.03.2021 21:15 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:20
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terörist yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK'lı terörist gözaltına alındı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK'lı terörist gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan bir şüpheli tespit edildi.

Hudut birliklerince yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan araştırmada, yakalanan C.A.M'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

Suriye'deki Haseke-Şeddade kampında 2017 yılında 20 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılından itibaren Deyrezzor - Hak El Ömer bölgesinde bulunan petrol kuyularında görevlendirildiği, ayrıca bu süre zarfında Rakka ve Boğaz cephe hatlarında faaliyet gösterdiği tespit edilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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