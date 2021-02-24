Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı

24.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:30
Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 11 Suriyeli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 11 kişi tespit edildi.

Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 11 Suriyelinin İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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