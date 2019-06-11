Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren S-400 karar tasarısı ABD'de kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'nin S-400 Rus füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçağı programından çıkartılmasını ve CAATSA yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Türkiye'nin S-400'leri alması halinde F-35 programından çıkartılmasını ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
F-35 meselesine ilişkin "ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı kararda Türkiye'ye Rus silahları satın almasından vazgeçmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ABD-Türkiye ilişkilerini riske atabilecek şekilde Rusya ile askeri ilişkiler geliştirmekten kaçınması çağrısı yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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