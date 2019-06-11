Türkiye'ye yaptırım çağrısı içeren S-400 karar tasarısı ABD'de kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Türkiye'nin S-400'leri alması halinde F-35 programından çıkartılmasını ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

F-35 meselesine ilişkin "ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı kararda Türkiye'ye Rus silahları satın almasından vazgeçmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ABD-Türkiye ilişkilerini riske atabilecek şekilde Rusya ile askeri ilişkiler geliştirmekten kaçınması çağrısı yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle