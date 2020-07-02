Türkiye'ye uçuş yasağını kalktı mı? İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı mı? İngiltere Türkiye'nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını konusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Peki, İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı mı? Türkiye'ye uçuş yasağını kalktı mı?

Türkiye'nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağı uygulayan İngiltere uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye uçuş yasağını kalktı mı? İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırdı mı?

İNGİLTERE, TÜRKİYE'YE UÇUŞ YASAĞINI KALDIRDI MI?

İngiltere aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Türkiye'de koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesi ve hastalığa dair açıklanan verileri güvenilir bulduğu için bu yönde karar alındı.

Haberde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın uçuş yasağını kaldırmasının nedeni olarak, söz konusu 75 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görülen vakaların düşüşe geçmesi ve hükümetler tarafından açıklanan verilerin güvenilir bulunması gösterildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı aldığı karar ile İngiliz vatandaşları neredeyse tüm AB ülkeleri ile aralarında Türkiye, Tayland Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı 75 ülkeye kısıtlama olmadan seyahat edebilecek.

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