Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: DHA
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