Türkiye'ye silah ambargosu açıklayan Avrupa ülkeleri Yemen savaşında Suudi Arabistan'a ne yaptı?

17.10.2019 16:12

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Avrupa Birliği Ankara'ya silah ambargosunda anlaşamadı ancak neredeyse tüm önde gelen Avrupa ülkeleri bireysel olarak Türkiye'ye silah satışını askıya aldı.



Harekatın dördüncü gününde Almanya ve Fransa Türkiye'ye silah satışını durdurduğunu duyurdu. Ardından Finlandiya, Norveç, Çekya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere de aynı yönde karar alarak Türkiye'ye silah satışlarına son verdiklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle