Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

09.12.2020 04:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 05:01
Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD'de Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren savunma tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

ABD'de Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasından dolayı yaptırım uygulanmasını da içeren 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA), Temsciler Meclisi'nde ezici bir çoğunluğun desteğiyle kabul edildi.

Tasarıya, 335 üye kabul oyu verirken, 78 üye ise ret oyu kullandı. Böylece Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde üçte ikinin üzerinde bir çoğunlukla kabul edilmiş oldu.

Senato'da da üçte ikiden fazla çoğunlukla geçmesi halinde, Başkan Donald Trump'ın tasarıyı veto hakkı da ortadan kalkmış olacak.

Senato'nun yasa tasarısını bu hafta içinde oylaması bekleniyor.

Trump, ABD İç Savaşı sırasında köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Konfederasyon güçlerine bağlı generallerin adını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine yönelik maddeden dolayı yasa tasarısını veto edeceğini açıklamıştı.

Tasarıda Türkiye ile ilgili hangi düzenleme var?

Tasarıda Türkiye ile ilgili de Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım düzenlemesi yer alıyor.

Tasarıda, Trump'tan Türkiye'ye 30 gün içinde ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası'nda (CAATSA) yer alan 12 yaptırımdan en az beşini uygulaması talep ediliyor.

CAATSA kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması gibi yaptırımlar yer alıyor.

Trump, 2017'de kendi imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını daha önce engellemişti.

Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alamadığı için Rusya'dan S-400 silahını aldığını, bundan dolayı Türk hükümetinin cezalandırılmaması gerektiğini kaydeden Trump, CAATSA'da kendisine tanınan muafiyet yetkisini kullanma yolunu seçmişti.

Ancak, tasarının Senato'da da üçte ikiden fazla bir çoğunlukla kabul edilmesi halinde Trump da yaptırımları uygulamak zorunda kalacak.

Tasarıda Türkiye ile ilgili bir diğer önemli madde de F-35 savaş uçaklarıyla ilgili.

NDAA, Türkiye'nin satın aldığı ancak S-400 sonrası programdan çıkartılmasıyla teslim edilmeyen altı adet F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmasına da onay veriyor.

BBC

İlgili Haberler

ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti
ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti
Oruç Reis'in çekilmesi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını etkiler mi?
Oruç Reis'in çekilmesi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım kararını etkiler mi?
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Shinas: 'Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadeli de olacak'
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Shinas: "Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa değil, orta ve uzun vadeli de olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Sörloth Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 05:02:25. #1.15#
title