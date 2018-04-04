Türkiye'ye S-400 Teslimatı Temmuz 2019'a Alındı"

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.

Demir, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

Toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ifade eden Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık." ifadelerini kullandı.