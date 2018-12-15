Türkiye'ye Örnek Proje

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması için malzeme paylaşım sitesi kurdu. Sitede kamu kurumlarında çalışan ve kullanılmayan malzemeler internet sitesine yükleniyor, ihtiyacı olan kurum malzemeyi buradan tedarik ediyor.

Düzce Valiliği kamuya ait taşınırların ihtiyaç fazlası olarak depolarda çürümelerini engel olmak, ihtiyacı olan kurumlarla paylaşmak ve kamu kaynaklarını en verimli ve etkin kullanmak için internet üzerinden malzeme paylaşım sitesini hayata geçirdi.

Kurumların ihtiyaç fazlası olarak depolara terk ettiği fazla malzemeler bu internet sitesi sayesinde zaman kaybetmeksizin ihtiyacı olanlara veriliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi olan http://duzce.meb.gov.tr'ye ek bir malzeme modülü ekleyerek ihtiyaç fazlası ürünler durumunu gösteren fotoğraflarıyla birlikte siteye yükleniyor. Buraya yüklenen ürünler ise ihtiyacı olan kurumlar tarafından yine site üzerinden taleple devir alınıyor. Böylece kurumlar hem il içinde ihtiyacı olan malzemeye çok kısa sürede ulaşırken bir taraftan da ödenek sıkıntısı nedeniyle alamadığı malzemelere kavuşmuş oluyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini dile getirerek bu uygulamanın Türkiye geneline yayılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen projenin Türkiye çapında ses getirdiğini ve ödül de aldığını belirterek "Okullar arası bir paylaşım modülüydü önce, biz bunu tüm kamu kurumlarına yaygınlaştırarak Düzce paylaşım modülü adı altında tüm kamu kurumlarımızın hem ihtiyaçlarını gidermek hem de ellerinde ki fazla malzemeleri ihtiyacı olan kurumlara devrini sağlamak suretiyle bu modülü geliştirdik. Tüm kamu kurumlarımıza şifreler vererek ilgili arkadaşlar görevlendirildi. Ellerindeki fazla malzemeleri bu sisteme giriyorlar, fotoğraflarını ekliyorlar ve malzemenin nitelikleri özelliklerini anlatmak suretiyle sistemde bulunuyor. Bu sistem internet ortamında bulunan alışveriş siteleri gibi düşünebilirsiniz. Kurumlar arasında kendi iç paylaşım sitemiz bu ve buradan taşınır kayıt sisteminden aktarılmak suretiyle demirbaşın devri yapılmış oluyor. Hem fazla kullanılmayan malzemeler değerlendirilmiş, hem de ihtiyacı olan kurumların ihtiyacı giderilmiş oluyor. Tasarruf tabi ki önemli, yapılan bu çalışmayı önemsiyorum. Bu sisteme belediyelerimizi de davet ediyoruz. Düzce'de 58 tane kamu kurumumuz sistemimizi kullanmaya başladı" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de bir ilk

Vali Dr. Zülkif Dağlı, yapılan projenin örnek bir çalışma olduğunu belirterek, "Türkiye ilk kamu kurumları arasında böyle bir paylaşım oluşturulmuş oldu. Diğer illerimiz de de yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bizim için fazla bir malzeme olabilir ama başka bir kurumumuzun bu malzemeye ihtiyacı olabilir ancak ödenek yetersizliğinden alamadığı bir malzeme olabilir. Örneğin, bir fotokopi makinesi diyelim bizde lazım değil ama başka bir okulumuz için gerekli olabilir" dedi.

Bugüne kadar ise kurumlar arasında 49 kalemde 548 adet malzemenin kurumlar arasında aktarımının yapıldığı site içinde şu anda ise 209 kalemde 2 bin 698 adet malzemenin olduğu belirtildi. - DÜZCE