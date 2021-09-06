Türkiye'ye model olacak çalışma gençlerin katılımıyla başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'ye model olacak çalışma gençlerin katılımıyla başlıyor

Türkiye'ye model olacak çalışma gençlerin katılımıyla başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent yönetiminde aktif söz sahibi olması için oluşturacağı Eskişehir Gençlik Politikasının temellerini 9 Eylül'deki Gençlik Platformu Buluşması'nda atacak.

Dünyanın en güvenli şehirleri sıralamasında ilk 10 arasında bulunan ve Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan araştırmalarda üç kez üst üste Öğrenci Dostu Üniversite Şehri seçilen Eskişehir'de yine bir ilke imza atılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute (NDI) işbirliğince düzenlenen Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri Toplantıları, STK temsilcileri, öğrenci kulüpleri ve gençlerin katılımı ile pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve kısıtlamaların olduğu kış döneminde online olarak gerçekleştirilmişti. Toplantıların ardından Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri kapsamında Eskişehir'e özgü ülkeye model olacak "Gelecek Sensin Şehir Sensin" sloganı ile Gençlik Platformu Buluşması, 9 Eylül Perşembe 18.30'da Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirecek.

18-35 yaş arası genç bireylerin katılımı ile oluşacak Eskişehir Gençlik Politikasının temellerinin atılacağı 'Gençlik Platformu Buluşması'na, kentte bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Kulüpleri, Kent Konseyi, Odalar, Dernekler, Vakıflar, Odunpazarı ve Tepebaşı Gençlik Merkezleri ve gençler ile birlikte yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Yapılacak buluşmayla Eskişehir'de gençlerin kentin geleceğine yönelik karar alma, politika geliştirme ve çözüm üretme süreçlerine aktif katılım sağlanması için Eskişehir'e özgü bir Gençlik Politikası geliştirilmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentte yaşayan gençleri bu toplantıya katılmalarını isteyerek, gençlerin karar alma süreçlerinde etkin olmasının bu tür çalışmalarla hayata geçeceğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Joe Biden Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Derya Baykal Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Cristiano Umut Meraş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'ye model olacak çalışma gençlerin katılımıyla başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 16:03:43. #1.16#

title