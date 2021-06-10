Türkiye'ye Köprü Fonu Kahramanmaraş'taki bir ilkokula eğitim desteği verdi
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Türkiye'ye Köprü Fonu Kahramanmaraş'taki bir ilkokula eğitim desteği verdi

Türkiye'ye Köprü Fonu Kahramanmaraş'taki bir ilkokula eğitim desteği verdi
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

ABD merkezli "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokula matematik, fen bilimleri ve akıl oyunları setleri hediye etti.

ABD merkezli "Bridge to Türkiye Fund (Türkiye'ye Köprü Fonu)" isimli sivil toplum kuruluşu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir ilkokula matematik, fen bilimleri ve akıl oyunları setleri hediye etti.

Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Metin Yılmaz, gazetecilere, kuruluşun iki yıldır okullarına destek sağladığını belirtti.

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler için çantalar dolusu hediye gönderildiğini aktaran Yılmaz, "Pandemi sürecinde çocukların yüzlerini güldürdüler. Bu yıl fen bilimleri, matematik ve akıl oyunları setleri göndererek çocuklarımızın yine yüzlerini gülümsetmeyi başardılar. Vatanlarından binlerce kilometre uzaklıkta olmalarına rağmen içlerinde vatan sevgisini taşıyan, vatan evlatları için çalışan Türkiye sevdalısı bu insanlara öğrencilerim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Mehmet İlker Pıçak da sivil toplum kuruluşu yetkililerinin geçen yıl da öğrencilere müzik aletleri hediye ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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