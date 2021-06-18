Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren bazı gurbetçiler gözyaşlarını tutamıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri peyderpey başladı.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri peyderpey başladı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde çalışan ve yaz tatili için ana vatanlarına doğru yola çıkan gurbetçiler, Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerek memleketlerine yolculuklarına devam ediyor.

Bulgaristan sınırını geçerek Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerden bazıları sevinç gözyaşları döküyor.

Duygulanan gurbetçilerden Raif Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'dan geldiğini ve memlekete olmanın huzurunu yaşadığını belirtti.

Gözyaşlarını tutamayan Uçar, Türk bayrağını görünce duygulandıklarını dile getirdi. Uçar, "Vatan özlemi çok başka. Çok duygulanıyoruz Türkiye'ye girince. Yılların birikimi bu, 40 yıldır gurbetteyiz. Anlatamam duygularımı. Buraya gelince hemen toprağımı öpüyorum." dedi.

Baba ocağı Sivas'a giden Alaattin Küçükkaya ise Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'ye girişte ayrı bir mutluluk yaşadığını anlatan Küçükkaya, "Sıla özlemini gurbetçiler hep çekiyor. Özlem içimizde. Gelişler başladı, oldukça yoğunluk var. Ağustos ayının sonuna kadar gurbetçilerin akını olur." ifadelerini kullandı.

Ayşe Balta da ana vatana gelmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Çok iyiyiz, şükrediyoruz. Memleketimizle her zaman gurur duyuyoruz. Türk bayrağının altına girince kendimizi çok rahat hissediyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sene Türkiye'ye gelmekte zorluk yaşayan gurbetçilerin yurda girişlerinde bu yıl yoğunluk bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar