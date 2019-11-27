Türkiye'ye kaçak yollarla su kaplumbağası sokarken yakalandı

27.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:44

Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Rusya pasaportu taşıyan Elmaddın Mamadev'in kullandığı otomobilde arama yaptı.

Yapılan X-ray cihazı kontrollerinde, hayvanlar için veterinerlikte kullanılan vitamin ve ilaçların yanı sıra 9 pizza kutusuna gizlenmiş 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası tespit edildi.

Gümrük muhafaza memurları tarafından el konulan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şefliğine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA