Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan şüpheli, PKK'lı çıktı
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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan şüpheli, PKK'lı çıktı

Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan şüpheli, PKK'lı çıktı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan ve Suriyeli göçmen olduğunu iddia eden şüphelinin, terör örgütü PKK üyesi, 'Mazlum' kod adlı M.A.A. olduğu belirlendi.

MARDİN sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan ve Suriyeli göçmen olduğunu iddia eden şüphelinin, terör örgütü PKK üyesi, 'Mazlum' kod adlı M.A.A. olduğu belirlendi.

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışırken yakalanan ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüpheli, Jandarma Sınır İstihbarat Timi (JSİT) tarafından sorguya alındı. Şüpheli, sorgusunda, Suriyeli göçmen olduğunu öne sürdü. Ekipler, yaptıkları detaylı çalışma sonucu şüphelinin, terör örgütü PKK üyesi, 'Mazlum' kod adlı M.A.A. olduğunu tespit etti. Terörist M.A.A. ile ilgili yapılan araştırmada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu, Suriye'nin Kamışlı kentindeki kampta sözde silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, Karmani bölgesinde örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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