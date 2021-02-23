Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
23.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:23
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.
Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA