Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı

23.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:23
Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı. 

Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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