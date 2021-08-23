Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
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Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor

Türkiye'ye kaçak girenler sınır dışı ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

VAN (İHA) – Van'da, İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girişleri esnasında yakalanarak geri gönderme merkezine gönderilen Pakistan uyruklu 41 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

VAN (İHA) – Van'da, İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girişleri esnasında yakalanarak geri gönderme merkezine gönderilen Pakistan uyruklu 41 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Türkiye'nin İran sınırında, insan kaçakçılarının organizasyonuyla ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerince yakalanıyor. Yakalanan göçmenler, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getiriliyor. Burada güvenlik ve sağlık taramasından geçen göçmenler, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kurubaş Geri Gönderme Merkezine gönderiliyor. Burada 3 öğün yemek, kuaför, çocuklara kreş, atölye ve sosyal etkinlik hizmeti verilen göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine geri gönderiliyor.

Bugün itibariyle işlemleri tamamlanan 41 Pakistan uyruklu göçmen de sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezinden alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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