Türkiye'ye İlk F-35 Uçak Teslimatı 21 Haziran'da Yapılacak

ABD'nin Türkiye'ye F-35 konusunda tehdit içeren açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığından açıklama geldi. Açıklamada, "İlk F-35 uçağımızın teslimatı hazırlıkları 21 Haziran 2018 tarihinde olacak şekilde devam ediyor" denildi.

DÜNYADA YANKI UYANDIRMIŞTI

ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava sistemlerini bahane ederek Türkiye'ye F-35 savaş uçakları üzerinden tehdit etmesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

PİLOTLAR EĞİTİME BAŞLADI

Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçakları için Hava Kuvvetleri Komutanlığında hazırlıklar devam ediyor.

İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının ABD'deki törenle yapılması planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor.

Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.

MALATYA'YA KONUŞLANACAK

F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak uçaklar için 7. Ana Jet Üs Komutanlığında hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek.

Geçen yılın sonunda başlayan inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.