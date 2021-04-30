Türkiye'ye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçi
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Türkiye'ye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçi

Türkiye'ye ilk 3 ayda 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'ye, 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçi geldiği açıklandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'ye, 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçi geldiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel salgın sürecinde önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 53,92 azalış yaşayan Türkiye'ye gelenlerin 1 milyon 953 bin 86'sını yabancı ziyaretçi, 736 bin 900'ünü de yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Açıklamaya göre, ilk 3 ayda 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar turizm geliri elde edilirken, ortalama harcama 943 dolar, gecelik harcama ise 56 dolar olarak gerçekleşti. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk 3 ayında 395 bin 915 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu, ilk sırada yer aldı. İran, 152 bin 923 ziyaretçi ile ikinci, Almanya 130 bin 897 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve Ukrayna izledi.  

MARTTA YÜZDE 26,07 ARTIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sınır giriş- çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'ye mart ayında 905 bin 323 yabancı ziyaretçi geldi. Türkiye, önceki yılın aynı ayına göre, turizmde yüzde 26,07 artış yaşadı. Mart ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 179,99 artış ve 219 bin 458 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 3 bin 522 artış ve 71 bin 517 ziyaretçi ile İran ikinci, yüzde 5,07 azalış ve 70 bin 969 ziyaretçi ile de Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna ve Bulgaristan izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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