"Türkiye'ye haksız bir şekilde seyahat sınırlamaları var" Virüsle mücadelede başarılı bir dönem geçiren ve her yıl milyonlarca Alman vatandaşın seyahat ettiği Türkiye'ye seyahat uyarısı verilmesini esefle karşıladıklarını belirten İhtişam Tourism Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön, "Bu kararların, yalnızca sağlık kriterleri...

Virüsle mücadelede başarılı bir dönem geçiren ve her yıl milyonlarca Alman vatandaşın seyahat ettiği Türkiye'ye seyahat uyarısı verilmesini esefle karşıladıklarını belirten İhtişam Tourism Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön, "Bu kararların, yalnızca sağlık kriterleri değerlendirilerek alındığını kimse düşünmüyor" dedi.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Salgındaki aktif vaka sayısının bazı ülkelerde azalmasına rağmen, bu sene tatile çıkacak turist sayısının dünya çapında yüzde 50'den daha fazla azalması bekleniyor. Birçok alt sektörü besleyen turizmde, azalan pazar büyüklüğü, ülkeleri yeni kararlar almaya zorladı. Çeşitli ülkeler tarafından, vatandaşlarının seyahat tercihlerini etkileyecek yönlendirmeler yapılmaya başlandı. Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında gelen Almanya, vatandaşlarının AB dışı ülkelere seyahat etmeme tavsiyesini 31 Ağustos'a kadar uzattı. Almanya ayrıca AB dışı ülkelere seyahatlerin dönüşünde karantina şartı koşuyor.

İhtişam Tourism Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön tamamen siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı bu kararların alındığını belirterek şunları söyledi;

"Türkiye olarak koronavirüs sürecini büyük başarı ile yönettik. Salgın sürecinde yaşananlar, ulaşılmak istenen hedefler, vatandaşların üstüne düşen görevler ve benzeri bir sürü uygulama çok şeffaf bir iletişimle koordine edildi. Bu başarılı sürece rağmen, salgının en sert etkilediği coğrafyalardan biri olan Avrupa'daki ülkelerin tümünün güvenli ülke statüsüne alınması ve Türkiye'nin bu listede olmaması kabul edilir bir durum değil. Virüsün etki etme hızında siyasi birliklerin bir etken olduğunu koronavirüs sayesinde görmüş olduk. Türkiye gibi virüsle mücadelede gayet başarılı bir dönem geçirmiş ve her yıl milyonlarca Alman vatandaşın seyahat ettiği bir ülke için seyahat uyarısı verilmesini esefle karşılıyoruz. Bu kararların, yalnızca sağlık kriterleri değerlendirilerek alındığını kimse düşünmüyor."

"ÜLKEMİZİN ZATEN BENZERSİZ BİR POTANSİYELİ VAR"

Muhammet Şefik Yön, "Dijitalleşen ve teknolojiyi iyi kullanan bir sektör yaratmak için bu krizi fırsat olarak görmemiz lazım." dedi ve ekledi: "Ülkemizin zaten benzersiz bir potansiyeli var. Aynı zamanda turizm sektöründe profesyonel altyapı gayet oturmuş vaziyette. Şimdi, var olan kitlesel turizmi, kontrollü ve katma değerli hale getirecek adımlar atmanın tam zamanı. Bu turizm krizinin kazananı teknolojiyi iyi kullanan, hijyenik ve sağlıklı tatil olanaklarını yaratabilen ve altyapı olarak bunları sürdürülebilir şekilde sunabilecek olan ülkeler olacak. Artık şeffaf iletişim konusunda gösterdiğimiz başarıyı son tüketiciye de ulaştırmamız lazım. Hijyenik önlemlerden, gıdanın izlenebilirliğine, büyük veri işlemeden, yapay zeka uygulamalarına kadar atabileceğimiz bir sürü adım var."

Rusya'nın da vatandaşları için Antalya'ya rakip destinasyonlar yaratabileceğini dile getiren Yön, "Rus iş adamlarının Suriye'nin sahil kesiminde çok büyük alımlar yaptığı biliniyor. Soçi ve Kırım'a yönlendirme yapan Rus hükümetinin iç savaş bitiminden sonra, yatırımlarını yapmaya başladığı Suriye'ye yönlendirmesi şaşırtıcı olmaz." diye konuştu.

Kaynak: DHA