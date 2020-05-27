Türkiye'ye Göktaşı mı Düştü? Sosyal Medya Ayakta! #Meteor
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Türkiye'ye Göktaşı mı Düştü? Sosyal Medya Ayakta! #Meteor

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Trabzon'a göktaşı düştüğü ile ilgili paylaşımlara yapmaya başladı. "Trabzon'a göktaşı mı düştü?" sorusu bir anda en çok konuşulan konu haline geldi.

Türkiye'ye Göktaşı mı Düştü? Sosyal Medya Ayakta! #Meteor
27.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:50

Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden Trabzon'a göktaşı düştüğü ile ilgili paylaşımlara yapmaya başladı. "Trabzon'a göktaşı mı düştü?" sorusu bir anda en çok konuşulan konu haline geldi. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Türkiye'ye Göktaşı Düştü Mü?

**Türkiye'ye göktaşı düştüğü iddiaları hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Twitter'da paylaşılan videoların doğruluğu bilinmiyor.

Vatandaşlar Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda göktaşının düştüğünü iddia etmekte. Resmi açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarda gökyüzünün bir anda aydınlandığını söylemekte.

Twitter'da yapılan paylaşımlarda "Muş'un Tandoğan köyü civarına göktaşı taşı düştüğü iddia ediliyor." cümlelerine yer veriliyor. Bazı vatandaşlar göktaşının Türkiye sınırları içerisine düşmediğini söylüyor. Net bir bilgi henüz yok.

Göktaşı'nın en net görüntüsü #göktaşı pic.twitter.com/vBMjJqXx7l

— Bilim Arşivi ?? (@bilimarsivi) May 27, 2020

Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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