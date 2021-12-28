Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı - Haberler
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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PYD/ Pkk mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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