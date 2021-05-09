Türkiye'ye giriş yasağı bulunan şahıs Osmaniye'de yakalandı
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Türkiye'ye giriş yasağı bulunan şahıs Osmaniye'de yakalandı

Türkiye'ye giriş yasağı bulunan şahıs Osmaniye'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan ve ülkeye giriş yasağı bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Osmaniye'de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan ve ülkeye giriş yasağı bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü çevresinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde davranışlarından şüphe duyulan yabancı uyruklu S.H. isimli şahıs yakalandı. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu ve 'Genel Güvenlik' tehdit kodu konulduğu anlaşıldı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine telim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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