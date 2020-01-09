Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı
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Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü Kilis'te tutuklandı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46
Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ üyesi kadın tutuklandı

Hatay'da terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, soruşturmanın yürütüldüğü 'te tutuklandı.

Suriye'nin İdlib kentinden terör örgütü DEAŞ mensubu bir kadının 'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yapacağı tespit edilen zanlı B.D, Hatay Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkındaki soruşturma dolayısıyla Kilis'e getirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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