Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
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Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı.

11.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:43
Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı

İran sınırından 'ye giriş yapan terörist Aziz Oruç ile kendisine yardım eden HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek'i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı terörist ve yardım eden HDP ilçe başkanı yakalandı
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