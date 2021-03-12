"Türkiye'ye giriş formu" 15 Mart'tan itibaren dijital ortamda

TÜRKİYE'ye seyahat edecek tüm yolcuların 15 Mart itibariyle, uçuş öncesi son 72 saat içerisinde internet üzerinden "Türkiye'ye Giriş Formunu" doldurmaları gerektiği duyuruldu. Doldurulan form ile birlikte yolculara otomatik olarak " HES Kodu" oluşturulacak.

Türkiye'ye gelen yolcuların sınır kapılarında doldurduğu 'Türkiye Giriş Formu' işlemi 15 Mart'tan itibaren internet ortamından yapılacak. Türkiye'ye seyahat edecek tüm yolcuların, uçuşlarından önceki son 72 saatte Sağlık Bakanlığı'nın "register.health.gov.tr" adresinden 'Türkiye Giriş Formu' doldurmaları gerekiyor.Doldurulan bilgilerle otomatik olarak kişiye özel oluşturulan HES Kodu sayesinde yolcunun seyahati sırasında temas ettiği kişilerin koronavirüs hastası veya temaslısı olması durumunda yolcuya ulaşılabilecek. Bu nedenle verilen bilgilerin doğruluğu ve güncelliğinin önemli olduğu bildirilirken, online formu doldurmayan yabancı uyruklu yolcuların ise ülkeye kabul edilmeyebileceği açıklandı. Formu transit olarak seyahat edecek yolcuları kapsamadığı bildirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı