Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı: "Orada protesto ediyorlar"
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Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı: "Orada protesto ediyorlar"

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilen Oliver Ali Alpasar, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "Oradaki sağlık sistemine çok ciddi itimadım yok açık konuşmak gerekirse. Çünkü zaten ambulans göndermiyorlar, çok ciddi bir sorununuz olmadıkça.

Türkiye'ye getirilen vatandaş, İngiltere'deki sağlık sistemini anlattı:
28.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:49

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilen Oliver Ali Alpasar, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "Oradaki sağlık sistemine çok ciddi itimadım yok açık konuşmak gerekirse. Çünkü zaten ambulans göndermiyorlar, çok ciddi bir sorununuz olmadıkça. Gönderdikleri de vaktinde ulaşmıyor. Orada protesto edenler de oluyor" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Nisan günü İngiltere'den getirilen 333 Türk vatandaşının Kırıkkale'deki karantina yurtlarında gözetimleri sürüyor. İngiltere'nin başkenti Londra kentinde yaşayan Türk vatandaşı Oliver Ali Alpasar, oradaki sağlık sistemini ve Türkiye'deki karantina günlerini anlattı.

"Oradaki sağlık sistemine çok ciddi itimadım yok"

İngiltere'deki sağlık sistemini İHA muhabirine anlatan Türk vatandaşı Oliver Ali Alpasar, "Londra'nın kalabalık ve masraflı bir şehir. Neden geldin suali sorulacak olursak burada daha güvende olabileceğimi düşündüm. Ailem burada en azından baba tarafım. Londra'da kalabalık ve masraflı bir şehir. Bu zamanı burada geçirmek benim için daha güzel olacak. Üstüne üstün oradaki sağlık sistemine çok ciddi itimadım yok açık konuşmak gerekirse. Çünkü zaten ambulans göndermiyorlar çok ciddi bir sorununuz olmadıkça. Gönderdikleri de vaktinde ulaşmıyor. Benim 1-2 defa görme şansım oldu. Orada protesto edenler de oluyor arası sıra" dedi.

"Oradakinden çok çok daha iyiyim"

Londra'daki vatandaşların korona virüse karşı çok sorumlu davranmadıklarını ifade eden Alpasar, şunları kaydetti:

"Londra'da sokağa çıkma yasağı teknik olarak her tarafta var. Her yer kapalı. Restoranlar kapalı, barlar kapalı, birçok yer kapalı. Kısacası marketler dışında her yer kapalı. Fakat yine de dışarı çıkacağım diye uğraşıyorlar. Özellikle havaların da iyi gitmesiyle bu çok konuda çok sorumlu davrandığını düşünmüyorum insanların. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Açık konuşmak gerekirse oradakinden çok çok daha iyiyim. Londra'daki evimden daha büyük bu yurt odası. Mesela 50'li yaşlarda dostumuz ciddi ciddi bir solunum sıkıntısı çektiği halde 1 saati geçkin ambulansın gelmesi için beklemek zorunda kaldık. Biliyorum şahsi olarak. Tabi bu imkanı bize sağladığı için devletimize fazlasıyla müteşekkirim. Bu Ramazan ayını ailemizle değerlendirebilmemiz açısından."

"Ben çok memnunum"

Türkiye'ye getiriliş sürecini ve karantina günlerine de değinen Alpasar, "İngiltere'den Ankara Esenboğa Havalimanına kurtarma uçuşuyla geldim. Uçuşta hemen maskeler dağıtıldı ve ateş ölçümü gerçekleştirildi. Onun akabinde Ankara'ya güzel bir şekilde seyahat gerçekleştirdik. Hiç terminale giremeden pasaport işlemlerimizi hallettiler ve ardından otobüslerle Kırıkkale'den bir yurda getirildik. Odalara girdiğimizde 4 kişilik bir öğrenci yurdu odası oldukça büyük ve ferah. Odada AFAD tarafından hazırlanmış bir çanta ile karşılaştık. İçinde bütün ihtiyaçlar havlu, sabun, diş fırçası, diş macunu ve hatta küçük bir dikiş seti bile var. İnternet bağlantımız var, sıcak suyumuz var. Günde 2 defa ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. 3 öğün yemek dağıtılıyor. Ben çok memnunum. Açıkçası bir nohut, bir taze fasulye veya bir İzmir köfte yememiştim. Ben bir akıllılık yaptım. Oyun konsolum ve projeksiyon cihazımı getirdim. O yüzden biraz daha güzel geçiyor benim için" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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