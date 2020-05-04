Türkiye'ye getirilen Suriyeli minik Yusuf'un tedavisi Hatay'da başladı
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Türkiye'ye getirilen Suriyeli minik Yusuf'un tedavisi Hatay'da başladı

Türkiye'ye getirilen Suriyeli minik Yusuf'un tedavisi Hatay'da başladı
04.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:18

Suriye'de sığındığı kampta, gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli 1,5 aylık Yusuf'un tedavi süreci başladı.

Suriye'de sığındığı kampta, gözünde kan bezesiyle dünyaya gelen ve tedavi için Türkiye'ye getirilen Suriyeli 1,5 aylık Yusuf'un tedavi süreci başladı.

Hatay Valiliği koordinesinde dün sınırdan ambulansla alınan ve Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma Hastanesine kaldırılan Yusuf Dahir için gerekli tetkikler yapılıyor.

Çocuk Doktoru Hasan Müjdeci, yaptığı açıklamada, bebeğin hastaneye kabulünün ardından teşhis sürecinin başladığını belirtti.

Bebekte doğuştan hidrosefali ve orbital tümor denilen bir durumun söz konusu olduğunu vurgulayan Müjdeci, "Beyin Cerrahisi ve göz doktorumuz hastamızı gördü. Bazı tetkikler yapıldı. Daha ileri tetkiklerin de yapılması gerekiyor. Bu hastanın birkaç branş doktoruna ortaklaşa bir operasyon olması söz konusu. Gerekli tetkiklerin ardından hastayı uygun bir yere sevk etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla Türkiye'ye gelen anne Vefa Rammud da Suriye'de tedavi imkanı bulamadıklarını belirtti.

Türkiye'de oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Rammud, "Bizim buraya gelmemize vesile olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğum iyileşir ve sağlığına kavuşur. Büyüdüğünde yaşıtları gibi koşup oynar. Türk devletine sonsuz, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Olay

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından kaçarak ailesiyle Ensar kampına sığınan ve kan bezesi yüzünden bir gözünü kaybetme riski altında olan Yusuf'un hikayesini duyurmasının ardından, Hatay Valiliği harekete geçmişti.

Minik Yusuf dün ambulansla sınırdan alınıp Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma Hastanesine getirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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