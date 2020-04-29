Türkiye'ye getirilen korona virüs hastası Gülüşken'in ağabeyi o iddiaları yalanladı İsveç'te tedavisi yapılmaması nedeniyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabaları olduğu iddiasını yalanlayarak, "Hiçbir akrabalığımız yoktur kendisi ile kimliğimizi gösterebiliriz.

İsveç'te tedavisi yapılmaması nedeniyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabaları olduğu iddiasını yalanlayarak, "Hiçbir akrabalığımız yoktur kendisi ile kimliğimizi gösterebiliriz. Biz Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesindeniz, başka bir yerden değiliz, ne Konyalıyız ne İstanbulluyuz ne de başka bir memleketteniz. Söylenenlerin hepsi yalan" dedi. İsveç'te yaşayan Samira Gülüşken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kronik kalp hastası olan babası Emrullah Gülüşken'e korona virüs teşhisi konduğunu duyurarak Türkiye'den yardım istedi. İsveç hastanelerinde babasının testinin pozitif çıktığını söyleyip tekrardan eve getirdiklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden yardım isteyen Samira'nın sesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duydu. Bakanın talimatı üzerine Gülüşken ve 3 çocuğu ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Ankara'ya gelen uçağın ardından Gülüşken, tedavi edileceği hastaneye nakledildi. Olayın ardından sosyal medya üzerinde Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akrabaları olduğu için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Bu iddiayı, Emrullah Gülüşken'in ağabeyi yalanladı.

"ALLAH DEVLETİMİZE, HÜKÜMETİMİZE, BAYRAĞIMIZA ZEVAL VERMESİN"

Kardeşinin durumu ile ilgili konuşan Fevzi Gülüşken, hastalığı süresince kendisi ile her gün görüştüklerini söyledi. Fevzi Gülüşken, "14 günü geçti bu hastalıkla mücadele ediyor. Çocuğu korona virüs olduktan sonra kendisi virüsü kaptı. İsveç hastanelerine kaldırdılar, kontrol ettiler. Bu hastalık çıkınca 2 saat sonra kızını aramışlar gelin babanızı eve götürün demişler. Çocukları beni aradılar ve ne yapmaları gerektiğini sordular. Biz de konsolosluğu aramalarını söyledik. Bundan sonra kızı bir konuşma yaptı sosyal medyada. Ardından Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık personellerinden. Bu hizmeti yaptıkları için hepsinden Allah razı olsun. Devletimize, hükümetimize, bayrağımıza Allah zeval vermesin" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANI İLE HİÇBİR AKRABALIĞIMIZ YOK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hiçbir akrabalıklarının olmadığını kaydeden Fevzi Gülüşken, "Bağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hiçbir akrabalığımız yoktur. İcap ederse kimliğimizi gösterebiliriz. Biz Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesindeniz. Başka bir yerden değiliz, ne Konyalıyız ne İstanbulluyuz ne de başka bir memleketteniz, biz buralıyız. Söylenenlerin hepsi yalan. Bütün Avrupa ve Asya'yı gezdim, bizim Türkiye gibi ülke, hükümetimiz gibi bir hükümet yok. Dünya yaratıldığından şimdiye kadar bizim ülkemize Recep Tayyip Erdoğan gibi kimse gelmedi ve gelmeyecek. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimize, Sağlık Bakanlığına yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Serhan Öner/İHA)

Kaynak: İHA