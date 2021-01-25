Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek

25.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de toplumsal bağışıklama için uygulanan ve ikinci partide getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de toplumsal bağışıklama için uygulanan ve ikinci partide getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yapılacak analiz sonrasında kullanılabilecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında aşılamayla önemli bir sürece girildiğini söyledi.

Türkiye'de klinik çalışmaların ardından 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırmasını takiben 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlamak üzere, toplumsal aşılanmanın başladığını hatırlattı.

Kısa süre içinde sağlık çalışanları içinde 1 milyon aşılama oranının üzerine çıkıldığını belirten Turan, salgının ancak toplumsal aşılanmanın sağlanmasıyla sonlanabileceğini vurguladı.

Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için ilk olarak Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoranoVac aşısının 3 milyon dozunun, 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildiğini anımsatan Turan, aşılardan rastgele alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilip 14 gün analiz edildiğini ifade etti.

Turan, TİTCK'in, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verdiğini kaydetti.

"Bu, güvenlik için yapılan bir önlem"

Prof. Dr. Turan, söz konusu inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozu için de güvenlik ve kontrol süreçlerinin başlayacağını anlattı.

Bu analiz sürecinin tüm aşılar için geçerli olduğunu vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi:

"Dışarıdan ülkemize giren her aşı, ilaç ya da ilaç benzeri bir ajan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tetkik edilmeli. Bu, güvenlik için yapılan bir önlem. Ürün, 14 günlük tetkik süresini tamamladıktan sonra aşılamalar gerçekleştirilecek. Bu tamamen halkımız için yapılan ve uygulanan bir prosedürdür. Önceden de böyleydi, şimdi tüm aşıların tetkik edilmesi şart. Tetkik edildikten sonra aşının kişiyle buluşturulması gereklidir; bu, tüm aşılar için geçerlidir."

Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek
Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek
Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek
Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Feyza Aktan Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İtfaiye Gaziantep Mesut Özil Yeni Malatyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'ye getirilen 6,5 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık analiz sürecinden geçecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:53:04. #1.14#
title