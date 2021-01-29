Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da
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Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da

29.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:05
Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da

ÇİN'den alınan 10 milyon dozluk Covid-19 aşısının ikinci sevkiyatında Türkiye'ye getirilen 3,5 milyonluk dozunun bir kısmı Ankara'ya getirildi.

ÇİN'den alınan 10 milyon dozluk Covid-19 aşısının ikinci sevkiyatında Türkiye'ye getirilen 3,5 milyonluk dozunun bir kısmı Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi. 3,5 milyon doz aşı bu sabah Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Aşıların büyük bölümü İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın depolarına sevk edildi. Kalan kısmı ise Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlandı. Aşıları taşıyan uçak, saat 09.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşılar, görevliler tarafından titizlikle uçaktan indirilip TIR ve kamyonlara yüklendi. Aşılar 3 TIR, 2 kamyon ve 2 kamyonete yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldü. Aşıların, burada 14 günlük test süreci ardından acil kullanım onayı verilerek kullanıma sunulacağı belirtildi. 

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilmiş ve 14 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşılama çalışması başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

 


- Ankara
Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da
Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da
Türkiye'ye getirilen 3,5 milyon dozluk Çin aşısının bir kısmı Ankara'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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