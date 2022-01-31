Türkiye'ye girmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'ye girmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'ye girmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

Atlı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girebilmek için İran sınırına dayandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde atlı bir kalabalık yer alıyor. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin çekildiği yer Türkiye sınırı değil, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ova.

Afgan göçmenler hakkında sosyal medyada birçok iddia yer alıyor. Kullanıcılar tarafından ortaya atılan iddiaların bir kısmı ise gerçeği yansıtmıyor. Bunlardan biri de atlı göçmenlerin Türkiye sınırına dayandığı iddiası.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

ATLI GÖÇMENLERİN SINIRA DAYANDIĞI İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Afgan olduğu öne sürülen atlı kişilerin İran sınırı üzerinde Türkiye'ye girebilmek için toplandığı iddia ediliyor.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

GÖRÜNTÜLER ÖZBEKİSTAN'DAKİ ETKİNLİKTEN

Ancak görüntüler Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ovadan. YouTube üzerinden paylaşılan başka videolarda ise iddiaya konu olan topluluk ülkenin geleneksel oyunu olan "köpkarı" oynuyor.

Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiasıÖzbekistan'daki etkinliğin görüntülerine YouTube üzerinden ulaşmak mümkün.

Doğruluk Kontrolü
"Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Atlı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girebilmek için İran sınırına dayandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin çekildiği yer Türkiye sınırı değil, Özbekistan'ın Semerkand şehrindeki bir ova."

Haberler.com - Güncel

Afgan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title