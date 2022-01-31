Türkiye'ye girmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası

Afgan göçmenler hakkında sosyal medyada birçok iddia yer alıyor. Kullanıcılar tarafından ortaya atılan iddiaların bir kısmı ise gerçeği yansıtmıyor. Bunlardan biri de atlı göçmenlerin Türkiye sınırına dayandığı iddiası.

ATLI GÖÇMENLERİN SINIRA DAYANDIĞI İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde Afgan olduğu öne sürülen atlı kişilerin İran sınırı üzerinde Türkiye'ye girebilmek için toplandığı iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜLER ÖZBEKİSTAN'DAKİ ETKİNLİKTEN

Ancak görüntüler Özbekistan Cumhuriyeti'nin Semerkand şehrindeki Cambay İlçesi'nde bir ovadan. YouTube üzerinden paylaşılan başka videolarda ise iddiaya konu olan topluluk ülkenin geleneksel oyunu olan "köpkarı" oynuyor.

Özbekistan'daki etkinliğin görüntülerine YouTube üzerinden ulaşmak mümkün.

Doğruluk Kontrolü "Türkiye'ye gelmek isteyen Afganların atlarıyla İran sınırında toplandığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Atlı Afgan göçmenlerin Türkiye'ye girebilmek için İran sınırına dayandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerin çekildiği yer Türkiye sınırı değil, Özbekistan'ın Semerkand şehrindeki bir ova."

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