Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 1 ayda yarıdan fazla azaldı
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Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 1 ayda yarıdan fazla azaldı

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 1 ayda yarıdan fazla azaldı
08.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:26

2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı azalırken, Şubat ayına göre Mart ayında gelen ziyaretçi sayısının yarıdan fazla azaldığı görüldü.

2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı azalırken, Şubat ayına göre Mart ayında gelen ziyaretçi sayısının yarıdan fazla azaldığı görüldü. Böylelikle Türkiye Şubat ayında 2 milyon 196 bin 453 misafir ağırlarken, Mart ayında bu rakamın 968 bin 537 olduğu görüldü.

Ajans Press'in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının azaldığı kaydedildi. Böylelikle Ocak ayında 2 milyon 287 bin 10 kişi ülkemize ziyarete gelirken, Şubat ayında 2 milyon 196 bin 453, Mart ayında ise 968 bin 537 olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'ün etkisiyle dünya geneli turizm faaliyetlerinin durduğu kaydedilirken, Mart ayında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı zamanına oranla yüzde 64 düştüğü saptandı. Bu yıl ülkemize en fazla ziyaret 78 bin 677 ile Bulgaristan'dan geldiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Medya takip kurumu ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yılın ilk 3 ayında turizm ile alakalı basına 44 bin 422 haber yansıdığı tespit edildi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda ise o zaman çıkan haber adedi 64 bin 486 adet olduğu görüldü. Böylelikle turizmde yaşanan olumsuz etkinin haber yansımalarını da etkilediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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