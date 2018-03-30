Türkiye'ye Gelen Yabancılar Şubat'ta Yüzde 32 Arttı

Türkiye'yi 2018 yılı Şubat ayında ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Şubat ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2018 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,66 oranında bir artış göstererek 1 milyon 527 bin 70 oldu. Şubat ayında Türkiye'ye gelen 1 milyon 527 bin 70 yabancı ziyaretçinin 4 bin 526 (yüzde 0.30) günübirlikçi oldu.

Şubat ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 55,56 (848 bin 510) ile birinci, Edirne yüzde 11,21 (171 bin 165) ile ikinci, Artvin yüzde 10,81 (165 bin 77) ile üçüncü, Antalya yüzde 5,55 (84 bin 733) ile dördüncü ve Van yüzde 2,72 (41 bin 463) ile beşinci sırada yer aldı.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,91 artış göstererek 2 milyon 988 bin 640 oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçinin 9 bin 531 (yüzde 0.32) günübirlikçi oldu.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 56,21 (1 milyon 679 bin 817) ile birinci, Edirne yüzde 11,80 (352 bin 616) ile ikinci, Artvin yüzde 10,83 (323 bin 761) ile üçüncü, Antalya yüzde 5,17 (154 bin 634) ile dördüncü ve Ağrı yüzde 2,37 (70 bin 817) ile beşinci sırada yer aldı.

2018 yılı Şubat Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında İran yüzde 12,84 (196 bin 125) ile birinci, Gürcistan yüzde 10,25 (156 bin 598) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,34 (112 bin 78) ile üçüncü sırada oldu. Bulgaristan ülkesini Almanya ve Irak izledi.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında İran yüzde 11,73 (350 bin 421) ile birinci, Gürcistan yüzde 10,29 (307 bin 447) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,74 (231 bin 374) ile üçüncü sırada olurken, Bulgaristan ülkesini Almanya ve Rusya Fed. izledi.

Geçici verilere göre; 2018 yılı Şubat ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,05 (1 milyon 66 bin 511) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 12,59 (1 milyon 20 bin 852) değerinde bir artış kaydedildi.

Geçici verilere göre: 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,89 (2 milyon 202 bin 65) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 14,25 değerinde (2 milyon 233 bin 851) bir artış kaydedildi. - İSTANBUL