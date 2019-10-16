Türkiye'ye gelen Macar turist sayısı arttı, 9 ayda ticaret hacmi de 1.6 milyar doları geçti
TÜRKİYE ile Macaristan arasındaki iyi ilişkiler, Türkiye'ye gelen Macar turist sayısının bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bine yükselmesine yol açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Macaristan vatandaşlarının Türkiye'ye gelişlerinde artış yaşınıyor. Bu yılın 8 ayında yüzde 24.30 artışla 106 bin Macar turist Türkiye'yi ziyaret etti. 8 ayda İstanbul'a gelen Macar turist sayısı da artarak 27 bine yükseldi. Turizm verileri dışında iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 9 ayda 1.6 milyar doları geçti.
8 AYDA 794 MİLYON DOLAR İHRACAT
Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 2 milyar 133 milyon dolar, 2017 yılında 2 milyar 593 milyon dolar, 2018 yılında ise 2 milyar 551 milyon dolar olurken, Macaristan'a yönelik ihracatın yüzde 97,5'ini sanayi ürünleri, yüzde 2,5'ini ise tarım ürünleri oluşturdu.İhracatta olduğu gibi, Macaristan'dan yapılan ithalatta da sanayi ürünlerinin payı yüksek oldu.Bu yılın ocak-ağustos döneminde iki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 1 milyar 588 milyon dolar oldu. Türkiye, 794 milyon dolar ihracat, 794 milyon dolar da ithalat gerçekleşti.
TİM VERİLERİNE GÖRE MACARİSTAN'A YAPILAN İHRACAT(OCAK-EYLÜL)
Çelik: 20 milyon 508 bin dolar
Çimento Cam Seramik ve Toprak Üürünleri: 7 milyon 762 bin dolar
Demir ve Demir Dışı Metaller: 80 milyon 294 bin dolar
Deri ve Deri Mamülleri: 3 milyon 988 bin dolar
Diğer Sanayi Ürünleri: 919 bin dolar
Elektrik Elektronik: 66 milyon 524 bin dolar
Fındık ve Mamülleri: 774 bin dolar
Gemi ve Yat: 88 bin dolar
Halı: 8 milyon 80 bin dolar
Hazırgiyim ve Konfeksiyon: 87 milyon 280 bin dolar
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 7 milyon 414 bin dolar
İklimlendirme Sanayi: 50 milyon 680 bin dolar
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 56 milyon 443 bin dolar
Kuru Meyve ve Mamulleri: 1 millon 404 bin dolar
Madencilik Ürünleri: 3 milyon 527 bin dolar
Makine ve Aksamları: 48 milyon 351 bin dolar
Meyve ve Sebze Mamulleri: 1 milyon 173 bin dolar
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri: 10 milyon 505 bin dolar
Mücevher: 4 milyon 83 bin dolar
Otomotiv Endüstrisi: 301 milyon 751 bin dolar
Savunma ve Havacılık Sanayi: 741 bin dolar
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller: 517 bin dolar
Süs Bitkileri ve Mamulleri: 280 bin dolar
Tekstil ve Hammaddeleri: 52 milyon 766 bin dolar
Tütün: 838 bin dolar
Yaş Meyve ve Sebze: 5 milyon 44 bin dolar
Zeytin ve Zeytinyağı: 127 bin dolar
- İstanbul