Türkiye'ye gelen ERASMUS öğrencilerinin taşınmasına ilişkin protokol imzalandı

21.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:22

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında ERASMUS projesi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin taşınmasına ilişkin protokol imzalandı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Genel Müdürlük binasındaki imza törenindeki konuşmasında, iş birliğinin ERASMUS programı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Türkiye burslusu olarak Ankara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri kapsadığını söyledi.

Yazıcı, projenin öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamalarına yardımcı olmasının yanı sıra ülkenin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de TCDD'nin Cumhuriyetle özdeş bir kurum olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin önem verdiği uluslararasılaşma ve eğitim turizmine katkı amacıyla, uluslararası öğrencilere dönük adım atılması önemli. TCDD, bu öğrencilerin ülkemizin kültürünü ve geleneğini tanımasına vesile oluyor. Öğrencilerimiz başvurduğu zaman bu protokolle onlara öncelik sağlanacak." dedi.

Protokolle, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin "Tam O An Uluslararası Fotoğraf Yarışması" kapsamında Doğu, Turistik Doğu, Güney-Kurtalan ve Van Gölü ekspresleriyle seyahat edebilmeleri amaçlanıyor.

Öğrencilerin, fotoğraf sanatının gücüyle, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve sosyal yönünün ortaya konulmasına yardımcı olmaları da hedefleniyor.

Kaynak: AA