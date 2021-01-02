Türkiye'ye gelen Çin aşısı ile ilgili konuşan Dr. Serdar Savaş: Dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firma

Eski Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Serdar Savaş, Türkiye'nin Çin'den temin ettiği korona aşısı ile ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Savaş "Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firmayı nasıl bulduk?" dedi.

Türkiye'nin Çin'den temin ettiği Sinovac'ın koronavirüs aşısı geçen günlerde Türkiye'ye gelirken, 14 günlük test sürecinden sonra herhangi bir sorun çıkmazsa aşılar insanlara uygulanmaya başlanacak.

Çin aşısı uzun bir süredir tartışma konusu olurken, konuyla ilgili olarak eski Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Serdar Savaş ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"SAHTEKARLIĞI TESCİL EDİLEN TEK FİRMAYI NASIL BULDUK?"

Dünyada çok az ülkenin Sinovac aşısını aldığını hatırlatan Savaş, "Sinovac dünyada aşı üreten 100 firma arasında rüşvetle aşı ruhsatı aldığı mahkeme kararıyla tescil edilen tek firma. Beni en çok meraklandıran bütün dünyada sahtekarlığı tescil edilen tek firmayı nasıl bulduk?" dedi.

"NE TÜR SAHTEKARLIKLAR YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Savaş, "Bir aşı geliştirmişler, o aşıya ruhsat almak için rüşvet vermişler. Bu aşının içinde de ne tür sahtekarlıklar yaptıklarını bilmiyoruz. Bu aşıda temiz firmalar varken, en sahtekarını nereden bulduk merak ediyorum" ifadelerini kullandı.