"Türkiye'ye Gelen Afganların Amacı Avrupa'ya Gitmek"
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"Türkiye'ye Gelen Afganların Amacı Avrupa'ya Gitmek"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, Afganistan'dan Türkiye'ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, Afganistan'dan Türkiye'ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor

'Türkiye'ye Gelen Afganların Amacı Avrupa'ya Gitmek'

Kaynak: DailyMotion.com

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