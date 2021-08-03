"Türkiye'ye Gelen Afganların Amacı Avrupa'ya Gitmek"

Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, Afganistan'dan Türkiye'ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor.