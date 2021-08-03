"Türkiye'ye Gelen Afganların Amacı Avrupa'ya Gitmek"
Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, Afganistan'dan Türkiye'ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor.
Uluslararası Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Enes Kafadar, Afganistan'dan Türkiye'ye son 6 yıldır göçün devam ettiğini kaydeden Kafadar, son günlerde sosyal medyadaki görüntülerin aksine göçmen sayısında çok büyük bir artış yaşanmadığını söylüyor
Kaynak: DailyMotion.com