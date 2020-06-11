Türkiye'ye Geleceklere 14 Gün Karantina Kuralı Kaldırıldı Yurt dışından Türkiye'ye gelenlere 14 gün karantina kuralı kaldırıldı. Uygulama, yurt dışından gelip 14 günlük süreyi henüz doldurmayanları da kapsıyor.

Yurt dışından Türkiye'ye gelenlere 14 gün karantina kuralı kaldırıldı. Uygulama, yurt dışından gelip 14 günlük süreyi henüz doldurmayanları da kapsıyor. Türkiye'ye gelenlere 14 gün karantina uygulanmayacak. İşte detaylar.

Türkiye'ye Gelenler 14 Karantinada Kalmayacak

Koronavirüs nedeniyle uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıkalamada "Yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantina uygulaması kaldırıldı. Uygulama, yurt dışından gelip 14 günlük süreyi henüz doldurmayanları da kapsıyor." cümlelerine yer verildi.

Yurt dışından #Türkiye'ye geleceklere Müjde??

Yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantina uygulaması kaldırıldı.

Uygulama, yurt dışından gelip 14 günlük süreyi henüz doldurmayanları da kapsıyor.#MemleketSiziBekliyor #HayırlıYolculuklar pic.twitter.com/ZsEEGQiOJy

— YTB (@yurtdisiturkler) June 11, 2020

YTB Başkanı Abdullah Eren açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

10 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 173.036 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.746'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 631, toplam entübe hasta sayısının ise 280 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 146.839 olarak açıklandı.

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020