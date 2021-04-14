Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi uygulaması 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
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Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi uygulaması 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye'ye gelecek yolculara PCR testi uygulaması 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'ye gelecek yolcuların negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğunun 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'ye gelecek yolcuların negatif PCR testi sonucu ibraz etme zorunluluğunun 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye seyahat edecek yolculara yönelik halihazırda uygulanan ve 15 Nisan'da sona erecek olan negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğunun tarihinin bir buçuk ay daha uzatıldığını açıkladı. Buna göre güncel tarih 31 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

PCR uygulaması bir buçuk ay daha uzatıldı

SHGM'den yapılan açıklamada, "Genel müdürlüğümüzce, ülkemize hava yoluyla seyahat edecek yolcuların, PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluğunun, 15 Nisan 2021 tarihin itibariyle sona ereceği duyurulmuştu. Söz konusu uygulamaya, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilmesine karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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