Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 Suriyeli sınırda yakalandı

Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 Suriyeli sınırda yakalandı

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriyeli, güvenlik güçlerince yakalandı.

Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 Suriyeli sınırda yakalandı
KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriyeli, güvenlik güçlerince yakalandı.
Demirışık Hudut Karakolu ekipleri sınırda devriye görevi yürütürken Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 7 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Kilis
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et