Iraklı 5 Kişilik Ailenin Türkiye Hayali Başlamadan Bitti! Donarak Can Verdiler
Hakkari sınırında 3'ü çocuk, 5 kişilik aile, Türkiye'ye kaçak girmek isterken donarak yaşamını yitirdi. Irak'tan geldikleri belirlenen ailenin cesetleri, Iraklı yetkililere teslim edildi.
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçesinde, Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, anne, baba ve 3 çocuğu donarak hayatını kaybetti.
KÖYLÜLER DONMUŞ 5 CESET BULDU
Köylüler, Şemdinli'ye yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan sınırdaki Samanlı köyünde donmuş halde 5 ceset buldu.
AİLE OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın 5 kişinin aile olduklarını belirtti.
TÜRKİYE'YE GEÇMEK İSTEDİKLERİ BELİRLENDİ
Ailenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdikleri ortaya çıktı.
Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.
YORUMLAR (13)
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Yazık yaşam mücadelesi vermişler ama kaybetmişler yazık üzüldüm ...kimin ne olacagı belli değil hersin yaşama hakkı var bu dünyada ...Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Haber tarzını beğenmedim.hayal için değil hayatta kalabilmek için, çaresizlikten geliyor o insanlar. Macera aramak için değil. Allah kimseye böyle acılar yasatmasin.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Allah devletimize zeval vermesin. Kıymetini bilmek nasip etsin.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Çok zooor çok.Bazı insanların hayattaki sınavları çooook zor.Açlık yoksulluk savaş....Allah hepimize kolaylık versin özellikle böyle insanlara çok zorCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Allah buna sebep olanları kahretsin belasını versinCevap Yaz 19 Yayından Kaldır