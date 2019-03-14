Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni" - "Profesyonel Ödülü - Işıl Akkoç"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde ödül takdim töreni düzenlendi.
Kaynak: AA