Türkiye'ye Dönen Sığınmacıların Çocukları Aşılanıyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönen Suriyeli ailelerin çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.



Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öncüpınar Sınır Kapısı tampon bölgede kurulan sağlık merkezinde, 65 sağlık personeli tarafından, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye'ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları tamamlanıyor.



Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocuklara, dönüş işlemlerinin son günü olan 14 Temmuz'a kadar aşı yapılmaya devam edilecek.



Açıklamada, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın da Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ettiği ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.